Igor Tudor commenta il pareggio della Juventus a Verona. "La squadra era stanca, questo è un calcio diverso, è mancata energia. Non ho niente da dire, anche chi è entrato ha messo voglia, ma non c'era freschezza. Dietro hanno retto bene, ma in mezzo e davanti è mancata freschezza per fare qualcosa in più".
hellas1903 news Tudor: “Decisioni arbitrali incredibilmente sbagliate, noi stanchi”
gazzanet
Tudor: “Decisioni arbitrali incredibilmente sbagliate, noi stanchi”
l'allenatore della Juve: "Il Verona ha fatto una buona gara"
Sugli episodi del rigore e dell'intervento di Orban. "Sono due decisioni da 100 a 0, due decisioni incredibilmente sbagliate. Il Var lo ha anche rivisto, mi ha spiegato che non ha caricato il gomito (Orban). Incredibile. Da tanti anni non si vedono due decisione così".
Sulle parole di Setti. "Non è il momento di parlarne, ma l'ho ringraziato, abbiamo fatto una annata bellissima in una piazza spettacolare. Oggi il Verona ha fatto il suo, quello che aveva preparato, una buona gara".
© RIPRODUZIONE RISERVATA