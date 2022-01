Tudor e il mercato: “Giusto intervenire in difesa”

Il mister gialloblù: "Barak può giocare ovunque in A. Di Depoaoli sono contento"

"Nel mercato qualcosa si farà. Noi siamo già contenti così, ma siccome abbiamo lasciato andare Magnani e Cetin e si è fatto male Dawidowicz è giusto intervenire in difesa. Durante la sosta potremo lavorare e provare a crescere". Così Igor Tudor sulle compravendite in corso. L'allenatore del Verona ha poi aggiunto: "Barak può stare in tutte le squadre della Serie A, è evidente. Domani ci sarà, sta bene: dopo la tripletta mica lo posso lasciare fuori. Di Depaoli sono contento, può aiutarci sia a destra che a sinistra. Ci darà una grande mano da qui al termine della stagione".