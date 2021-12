Tudor: “Il pari ci stava, ha deciso una deviazione”

L'allenatore del Verona: "Abbiamo fatto una bella gara, ci è mancato il secondo gol"

"Abbiamo fatto una bella gara, giusta come approccio e proposta di gioco. Il pareggio ci stava pienamente ma loro hanno fatto un gol in più.

La nostra caratteristica è quella di giocarsela con tutti. Non siamo riusciti a fare il secondo gol, ci sta che una partita così si possa anche decidere da una deviazione. Ora ci concentriamo sulla Coppa Italia, nella quale voglio far giocare chi non ha giocato tanto, e sulla prossima partita (col Torino, ndr). Barak non era pronto per giocare oggi, dalla prossima lo sarà. I tre attaccanti hanno fatto molto bene nel primo tempo, nel quale ci sarebbe stato anche il nostro secondo gol.