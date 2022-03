Tudor: “Loro più bravi, ma l’espulsione di Ceccherini non esiste”

Il mister gialloblù: "Stavamo ribaltando lo 0-2 ma ci è stata tolta questa possibilità"

"Loro hanno fatto una bella partita - dice l'allenatore dell'Hellas - e sono stati più bravi. In questa settimana abbiamo avuto degli infortuni. Per fare punti devi avere almeno 4-5 giocatori che vanno oltre e oggi questo non c'è stato. Abbiamo anche mancato in qualità. Il secondo giallo a Ceccherini non esiste, stavamo ribaltando la partita. L'arbitro ci ha tolto questa possibilità. Abbiamo preso due gol da due rimesse laterali, e ci avevamo pure lavorato in questo giorni. Motivazioni? Quella di far vedere all'avversario che sei più forte. Questa deve essere la nostra motivazione fino alla fine del campionato. Non vedo ragioni perchè possano mancare le motivazioni. Stiamo facendo più che bene, i ragazzi danno tutto, dobbiamo mantenerci a questi livelli, ma ora pensiamo a recuperare vari giocatori per la prossima partita".