Tudor: “Peccato, era una partita da pareggio”

Il mister gialloblù: "Ci è mancata la grinta giusta dopo il 2-1"

Igor Tudor commenta la sconfitta del Verona in casa della Sampdoria ai microfoni di Dazn.

"Partita difficile - dice l'allenatore dell'Hellas - loro l'hanno vinta con le palle lunghe e i calci piazzati. Era una gara da pareggio, ma accettiamo la sconfitta. Non è che noi possiamo pensare di vincere sempre. Adesso c'è un'altra partita. Abbiamo fatto la prima mezzora molto bene, poi loro hanno vinto qualche contrasto e preso un po' di coraggio. Dopo il due a uno ci è mancata la cattiveria e la fame giusta per andare a fare gol. Complimenti alla Sampdoria e guardiamo avanti. Le trasferte non sono mai facili, ora pensiamo alla partita col Cagliari".