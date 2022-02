Tudor: “Peccato non aver vinto, ma a Roma è un buon punto”

L'allenatore dell'Hellas: "Non abbiamo preso gol perchè sono usciti Caprari e Simeone"

Facciamo fatica nei finali di partita? Ci sono poche squadre che stanno fisicamente meglio di noi, se a volte ci facciamo raggiungere è perché non spingiamo fino in fondo. Ma venire a Roma e dominare per 90 minuti non è facile. Tolto Caprari e Simeone assieme? Non abbiamo preso gol per questi due cambi, volevo anticipare un po’ il nostro calo e mettere due freschi che dessero aggressività e compattezza difensiva. Noi siamo comunque contenti, giochiamo sempre per vincere, oggi è stato un bel pareggio. Pensare all'Europa? Lo fanno i giornalisti e gli opinionisti, io penso alla prossima partita e a come migliorare la squadra. Che mi ha detto Mourinho alla fine? Mi ha detto: "complimenti, grande partita"".