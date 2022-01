Tudor: “Simeone da 20 gol. È capocannoniere vero, Vlahovic tira i rigori, lui no”

L'allenatore del Verona: "Col Sassuolo sarà difficile ma giocheremo per vincere"

"Il Verona è dove mi aspettavo che fosse? Io sono contento. Non ho nessun pensiero a riguardo. Sto lavorando, stiamo facendo bene. L'Hellas parte sempre per salvarsi, da quel punto di vista siamo contenti. Stiamo facendo bene, penso che la squadra stia bene e che abbiamo iniziato bene il girone di ritorno. Abbiamo fatto una grande gara a La Spezia e una buona partita con la Salernitana. È solo che domenica è successo qualcosa di difficile da spiegare: eravamo delusi per il risultato, ma partite così le vinci nove volte su dieci. Per non parlare degli arbitri: dopo la partita sono stato fin troppo blando. Poi c'è sempre da migliorare, è così nella vita e nello sport.