Udinese-Verona, a disposizione altri biglietti per i tifosi gialloblù

Aggiornamento in riferimento alla partita Udinese-Verona, 24a giornata della Serie A, in programma domenica 16 febbraio, ore 12.30, alla ‘Dacia Arena’ di Udine.

Sono infatti esauriti i 1.334 tagliandi inizialmente messi in vendita. Il Club friulano ha quindi messo a disposizione dei tifosi gialloblù anche i Settori P1 e P2 della Curva Sud della Dacia Arena (capienza variabile tra 500 e 1.000 posti in base alla richiesta e alla disponibilità), con biglietti acquistabili unicamente presso il Box Office di via Pallone 16 a Verona.

La vendita è iniziata e terminerà alle ore 19 di sabato 15 febbraio. I tagliandi residui sono disponibili unicamente presso il Box Office di via Pallone 16 a Verona.

Il costo di un singolo tagliando intero è di 25€ più diritti di prevendita.

fonte: hellasverona.it