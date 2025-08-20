Sono stati designati i direttori di gara di Udinese-Hellas Verona, match valido per la 1a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 25 agosto alle ore 18.30, al 'Bluenergy Stadium' di Udine.
Udinese-Verona, arbitra Tremolada
Il direttore di gara di Monza designato per la partita di lunedì
Arbitro: Paride Tremolada (Sez. AIA di Monza)
Assistenti: Davide Moro (Sez. AIA di Schio), Marco Ceccon (Sez. AIA di Lovere)
IV uomo: Daniele Perenzoni (Sez. AIA di Rovereto)
VAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)
AVAR: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)
fonte: hellasverona.it
