Udinese-Verona, arbitra Tremolada

Il direttore di gara di Monza designato per la partita di lunedì
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Udinese-Hellas Verona, match valido per la 1a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 25 agosto alle ore 18.30, al 'Bluenergy Stadium' di Udine.

Arbitro: Paride Tremolada (Sez. AIA di Monza)

Assistenti: Davide Moro (Sez. AIA di Schio), Marco Ceccon (Sez. AIA di Lovere)

IV uomo: Daniele Perenzoni (Sez. AIA di Rovereto)

VAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)

AVAR: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

fonte: hellasverona.it

