Udinese-Verona, Settore Ospiti tutto esaurito

Hellas Verona FC comunica che i biglietti del Settore Ospiti per la gara Udinese-Hellas Verona, 1a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 25 agosto (ore 18.30) al 'Bluenergy Stadium' di Udine sono esauriti.
Sold out i biglietti per i tifosi gialloblù, aperta un'altra zona dello stadio
I tifosi che vorranno assistere alla sfida, potranno acquistare i biglietti nel settore adiacente CURVA SUD SETTORE P allo stesso prezzo del Settore Ospiti.
DOVE ACQUISTARE
PREZZO
30€ + commissioni.
fonte: hellasverona.it
