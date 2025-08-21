hellas1903 news Udinese-Verona, Settore Ospiti tutto esaurito

Udinese-Verona, Settore Ospiti tutto esaurito

Udinese-Verona, Settore Ospiti tutto esaurito - immagine 1
Sold out i biglietti per i tifosi gialloblù, aperta un'altra zona dello stadio
Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC comunica che i biglietti del Settore Ospiti per la gara Udinese-Hellas Verona1a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma lunedì 25 agosto (ore 18.30) al 'Bluenergy Stadium' di Udine sono esauriti.

I tifosi che vorranno assistere alla sfida, potranno acquistare i biglietti nel settore adiacente CURVA SUD SETTORE P allo stesso prezzo del Settore Ospiti.

DOVE ACQUISTARE

- Online su Ticketone - CLICCA QUI

- Punti vendita Ticketone - CLICCA QUI

PREZZO

30€ + commissioni.

fonte: hellasverona.it

