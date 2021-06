Udogie e Cancellieri, giovani di qualità per Di Francesco

Il tecnico ha saputo valorizzare spesso dei ragazzi emergenti, ora cercherà di ripetersi all'Hellas

Udogie ha già debuttato in Prima Squadra, lanciato da Ivan Juric. Per lui, nell'ultimo campionato, 6 presenze, più una in Coppa Italia.

Per loro, ma non solo, Di Francesco potrebbe essere il tecnico giusto per compiere un nuovo salto in avanti.