Udogie, unica nota lieta per il Verona in una giornata no

Il difensore ha giocato 45' di buon livello nella partita persa con l'Atalanta

Dopo i primi 53’ totali di Serie A contro Sassuolo, Milan e Roma è arrivata un’altra gioia per il ragazzo classe 2002 che ha potuto assaporare il campo del Bentegodi per una intera frazione di gioco.

Entrato in una partita sicuramente non facile e provato da centrale di sinistra, Udogie ha giocato 45’ in maniera lucida, senza commettere errori: subito bravo ad aggredire in avanti come Juric richiede dai suoi difensori.