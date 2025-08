Ufficiale, Bradaric al Verona

Arrivato a Verona la scorsa estate, il classe '99 ha collezionato nella sua prima stagione italiana 28 presenze in campionato per un totale di 1.944 minuti giocati , diventando con il passare dei mesi uno dei perni della formazione gialloblù.

In particolare, nel girone di ritorno è sceso in campo da titolare in 15 partite su 19. Inoltre, fondamentale è stato il suo gol del 2-1 nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli, che ha regalato gli ultimi tre punti ai gialloblù utili per il raggiungimento della 14a posizione in classifica finale".