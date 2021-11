Ufficiale, Casale rinnova: in gialloblù fino al 2026

Arriva il prolungamento del contratto per il difensore dell'Hellas

Per il 23enne difensore di Balconi di Pescantina, in provincia di Verona, quella in corso è la prima stagione in Serie A con l’Hellas, in forza al quale ha sin qui totalizzato 11 presenze nel massimo campionato, fornendo l’assist-gol del definitivo 3-3 di Kalinic nel match giocato al ‘Luigi Ferraris’ contro il Genoa lo scorso 25 settembre.