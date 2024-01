Ufficiale, Dani Silva al Verona

Nato a Beja , nella regione Alentejo, Daniel Filipe Bandeira e Silva, in arte ‘Dani Silva’ , inizia il suo percorso calcistico nel Settore Giovanile del Benfica , nel 2009 . Continua la sua crescita al Belenense e nel club con sede a Lisbona rimane un anno, prima di passare al Vitoria Setubal . Il centrocampista rimane nella squadra biancoverde per cinque stagioni, fino al 2018 quando si trasferisce al Vitória Sport Clube .

Dopo aver disputato la stagione 2018/19 nella Liga Revelação , il campionato portoghese riservato alla categoria Under 23 , Dani Silva inizia a giocare le sue prime partite con la formazione B del Vitoria Sport Clube a partire dalla stagione 2019/20. In tre stagioni disputa un totale di 44 presenze e due gol.

La stagione 2021/22 è quella dell’approdo in Prima squadra, e il 6 maggio 2022, in occasione dell'incontro contro il Boavista pareggiato per 1-1, arriva anche il debutto in Primeira Liga.