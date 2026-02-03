"Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco.Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".
hellas1903 news Ufficiale, il Verona a interim a Sammarco. La nota del club
gazzanet
Ufficiale, il Verona a interim a Sammarco. La nota del club
L'Hellas affida al tecnico la guida della squadra gialloblù
Con questa nota l'Hellas ha ufficializzato che Sammarco, cui era stata affidata la direzione dell'allenamento di ieri, dopo l'esonero di Paolo Zanetti, sarà il tecnico gialloblù.
A lui la guida del Verona, intanto, per la partita di venerdì, al Bentegodi, con il Pisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA