Ufficiale, il Verona a interim a Sammarco. La nota del club

" Hellas Verona FC comunica che la guida tecnica della Prima squadra sarà affidata ad interim a mister Paolo Sammarco .Il Club rivolge a mister Paolo Sammarco un caloroso in bocca al lupo e gli augura buon lavoro".

Con questa nota l'Hellas ha ufficializzato che Sammarco, cui era stata affidata la direzione dell'allenamento di ieri, dopo l'esonero di Paolo Zanetti, sarà il tecnico gialloblù.