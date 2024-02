Ufficiale, Mitrovic al Verona

Nato il 15 agosto 2002 a Kruševac, in Serbia, Mitrovic inizia la sua carriera sportiva nelle giovanili del Radnicki Nis , club serbo nella cui squadra Under 19 l'attaccante colleziona tre gol in 19 presenze.

Il 3 agosto 2022 l'attaccante compie il suo esordio nelle competizioni europee disputando la gara di andata del terzo turno di qualificazione alla UEFA Champions League contro il Pyunik Erevan , match in cui realizza il suo primo gol nella competizione. L'8 settembre dello stesso anno Mitrovic esordisce anche in UEFA Europa League nella sfida contro il Monaco .

Con la maglia della Nazionale serba Mitrovic gioca con le selezioni Under 19, Under 20 e Under 21 prima di debuttare il 24 settembre 2022 con la maglia della Nazionale maggiore nel match di UEFA Nations League B vinto per 4-1 contro la Svezia.