Ufficiale, Montipò rinnova, contratto fino al 2028

Il portiere: "Sono molto felice". Zanzi: "Soddisfatti, vale tanto per noi"

28 agosto

Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo del portiere Lorenzo Montipò, che ha prolungato il proprio contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

"Sono molto felice di poter continuare a scrivere la mia storia all’Hellas Verona. – ha dichiarato Montipò - Ringrazio il Presidente e il Direttore sportivo per la fiducia che mi hanno dimostrato con questo rinnovo. Indosso e difendo la maglia del Verona da 4 stagioni e insieme ai miei compagni abbiamo affrontato e superato tante sfide difficilissime. Ce ne aspettano molte altre, a cominciare da questa stagione. Insieme ai nostri tifosi, che ringrazio perché mi hanno sempre dimostrato tanto affetto e sostegno, darò il massimo del mio contributo per raggiungere l’obiettivo del Club. Festeggiare un’altra salvezza insieme a tutti loro sarebbe un traguardo fantastico".

Queste le parole del Presidente Esecutivo Italo Zanzi: "Siamo molto soddisfatti di poter annunciare il rinnovo del contratto per altri due anni di Lorenzo Montipò. Questa sarà la sua quinta stagione all’Hellas Verona. Lui conosce il Club, la città e i tifosi, e per noi rappresenta un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. Gli auguriamo di proseguire al meglio il suo percorso con la nostra maglia, e di raggiungere gli obiettivi personali e di squadra".

Arrivato a Verona nel 2021 in prestito dal Benevento, l'estremo difensore piemontese si è subito imposto come titolare, guadagnandosi la fiducia di compagni e tifosi grazie a sicurezza, reattività e personalità. Nel 2022 il Club esercita il riscatto a titolo definitivo, confermandolo come punto di riferimento tra i pali. Nei campionati successivi, tutti disputati in Serie A, si è distinto per prestazioni e interventi decisivi, in particolare nello spareggio salvezza vinto contro lo Spezia a giugno 2023. Quella appena iniziata sarà la quinta stagione in gialloblù per Montipò, che proprio nella scorsa partita contro l'Udinese ha tagliato il traguardo delle 150 presenze con la maglia del Verona.

fonte: hellasverona.it