Ufficiale, Noslin al Verona

Nato il 7 luglio 1999 ad Amsterdam, Noslin dopo aver mosso i primi passi nell'FC Twente Under 19 nella stagione 2016/17, in quella successiva si trasferisce all'Hercules, formazione olandese che milita in Derde Divisie B. È in questa squadra che il giovane olandese inizia ad affermarsi con regolarità tra i professionisti. Nella stagione 2018/19disputa 10 partite con la maglia dell'Hercules, realizzando 4 gol. Il campionato successivo, 2019/20, aumenta il numero di presenza e gol segnati: gioca 16 partite e realizza 6reti.