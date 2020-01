Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Spezia Calcio – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020 – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Vitale.

Terzino sinistro classe 1987, Vitale ha disputato 19 partite ufficiali dal suo arrivo a Verona, che risale al 31 gennaio 2019. Dopo 16 gare in Serie B, di cui 5 ai Playoff, nella corrente stagione ha collezionato 3 presenze (2 in Serie A TIM e 1 in Coppa Italia).

fonte: hellasverona.it