Ulivieri: “Rezza ha detto che non si può giocare? Battuta uscita male”

“Le dichiarazioni del professor Rezza sul no al ritorno in campo? Le sue parole le prenderei come una battuta uscita male. C’è la volontà di ripartire, se ci sono le condizioni. Ma questo non spetta a noi dirlo. condizioni devono essere di massima sicurezza e per tutti, su questo non si scherza. Vogliamo terminare il campionato, prolungando anche la stagione. Difficile comunque fare previsioni, la situazione è in continua evoluzione“.

Queste le parole di Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori, intervenuto a Sportitalia.