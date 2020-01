Al via l’ultima giornata del girone di andata di serie A. Oggi iniziano Cagliari e Milan alle 15, sfidandosi alla Sardegna Arena (Sky). Alle 18 Lazio-Napoli (Sky) e alle 20.45 Inter-Atalanta (su Dazn). Domani in programma altri tre match, si chiude lunedì con Parma-Lecce alle 20.45. Lazio e Verona hanno una gara in meno, che sarà recuperata mercoledì 5 febbraio alle 20.45.

Questo il programma e la classifica