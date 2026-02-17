hellas1903 news Ultime 10 giornate, solo 3 punti per il Verona, 4 per la Cremonese, poi il Pisa

Ultime 10 giornate, solo 3 punti per il Verona, 4 per la Cremonese, poi il Pisa - immagine 1
La graduatoria dallo scorso 20 dicembre a oggi
Redazione Hellas1903

Il crollo verticale del Verona dice che nelle ultime 10 giornate i gialloblù hanno conquistato solo 3 punti, facendo peggio di tutte le altre. 6 i gol fatti e una montagna quelli subiti: 21, con una media, dunque, di 2.1 gol incassati a partita.

La seconda peggior squadra è la Cremonese, in grande calo dopo che, fino alla 14ma gara, era rimasta nella parte sinistra della classifica. La squadra di Nicola negli ultimi 10 incontri ha messo insieme un solo punto in più dell'Hellas: 4. Poco meglio il Pisa, con 5 punti. Di seguito la classifica dalla 16ma alla 25ma giornata:

Ultime 10 giornate, solo 3 punti per il Verona, 4 per la Cremonese, poi il Pisa- immagine 2

 

