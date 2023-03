Un pessimo Verona affonda a Genova (3-1) e prenota la Serie B

Difesa horror nel primo tempo, reazione insufficiente: i gialloblù cadono pesantemente al Ferraris

Andrea Spiazzi

Serviva vincere per tenere accese le speranze. Il Verona perde 3-1 a Genova contro la Samp che non vinceva dal 4 gennaio e si condanna da solo. Un primo tempo orribile con pacchiani errori difensivi permette a Gabbiadini di fare doppietta. Una ripresa non all'altezza (due reti in fuorigioco di Gaich, un paletto di Braaf e un gol solo all'88' di Faraoni) chiusa con un gol in contropiede di Zanoli sancisce poi una debacle alla quale stavolta sarà quasi impossibile rimediare. Altroché colpa dell'Inter che perde con lo Spezia: questo Verona sbaglia gli appuntamenti che non deve sbagliare, dunque non è in grado di ambire a restare in Serie A. Basta scuse, il gioco è finito. La dimessa conferenza stampa di Sogliano in settimana è stata l'antifona del momento dei gialloblù, che non lottano adeguatamente.

FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Oikonomu, Sabiri, Murillo, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Jesé

Allenatore: Dejan Stankovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Lazovic; Djuric

A disposizione: Perilli, Toniolo, Zeefuik, Veloso, Lasagna, Ceccherini, Terracciano, Abildgaard, Depaoli, Kallon, Cabal, Gaich, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia). Presenti circa mille tifosi del Verona

PRIMO TEMPO, VERONA DIFESA HORROR E ATTACCO QUASI NULLO, LA SAMP NE FA DUE

GRANDE INTERVENTO DI MONTIPÒ. Ritmi subito alti in campo da parte di entrambe. Dopo 3 minuti Djuiric si libera al limite dell'area e dopo una finta calcia. Montipò si tuffa sulla sua destra e a mano aperta salva la porta.

RISPONDE TURK. Al 5' Lazovic da quasi 30 metri calcia una punizione velenosa che si abbassa all'ultimo, Turk devia in corner in tuffo.

I duelli, con le squadre disposte specularmente, sono a tutto campo. A sinistra la Samp è pericolosa. Braaf strappa in contropiede e mette in apprensione la difesa blucerchiata.

La foga dei primi dieci minuti si smorza. Il Verona cerca Djuric, con lanci lunghi non sempre precisi, e tiene le linee di centrocampo e attacco molto alte.

Zanoni calcia dalla destra al 20', la palla è deviata in corner da Doig. L'Hellas sta tutto nella sua area quando la Samp avanza.

PALO CLAMOROSO DI AMIONE. Da corner Amione al 23' stacca e coglie un palo clamoroso con Montipò battuto. Faraoni butta in corner.

VANTAGGIO SAMPDORIA

Il Verona è fermo sui cross, i palloni restano lì, ed è da un flipper in area che la palla che al 25' Gabbiadini da pochi metri scarica in porta con un rasoterra fulminante.

NUYTINCK SALVA SULLA LINEA. La reazione del Verona, seppur non veemente, c'è. Al 30' Lazovic sul fondo raggiunge una palla che sembrava persa e la indirizza in porta. Sulla linea, con la sfera che oltrepassa solo per metà il gesso, Nuytinck salva tutto.

Tameze e Duda recuperano palloni ma non trovano l'imbucata giusta. La Samp è perforabile e perde palloni, come fa Winks che regala palla a Lazovic al 35', il serbo però calcia male.

GABBIADINI FA 2-0

Il Verona crolla al 36'. Tameze la combina grossa staccando di testa e servendo all'indietro Gabbiadini che ai 22 metri si aggiusta la palla e scarica un sinistro violentissimo. Sulla traiettoria Montipò c'è, ma la sua deviazione all'incrocio è fatale.

DJURIC KO. Deve uscire il bosniaco, incerottato al ginocchio. Viene da chiedersi se ha avuto senso rischiarlo dall'inizio. Gaich lo sostituisce al 38'.

Basta Nuytinck a fermare l'intero attacco del Verona, spazzando quando serve e rimediando agli erroracci dei suoi compagni. L'Hellas non si abbatte. Djuricic mette a terra Duda quasi al ,imite dell'area e viene ammonito al 42'. Lazovic non trova la porta sulla punizione,

SECONDO TEMPO, IL VERONA CI PROVA MA SEGNA IN FUORIGIOCO

Lasagna e Veloso sostituiscono Magnani e Doig. Zaffaroni prova le due punte. Gaich ha subito una buona palla ma si fa anticipare. Lasagna dal corner spedisce fuori di testa.

PALO DI BRAAF. Il belga parte da sinistra e si accentra, ai 20 metri calcia e coglie il palo esterno con palla sul fondo. Il Verona prova a riaprire il discorso, del resto il baratro di una sconfitta è spalancato e bisogna fare di tutto per scongiurarlo.

Coppola si fa male ma stringe i denti, dalla panchina si scalda Ceccherini. La Samp cerca un giro palla che non riesce, ma non si abbassa. Lasagna guadagna un angolo al 53'. Veloso ne batte due in fila senza sviluppi utili.

I blucerchiati lasciano spazi invitanti, Gaich guadagna un altro corner fermato dal solito Nuytinck ma non accade nulla. I doriani puntano a rallentare il ritmo, l'Hellas non riesce a dare una svolta alla sua gara.

GAICH SEGNA MA È IN FUORIGIOCO. Da un'invenzione di Veloso a centrocampo nasce la più bella azione del Verona. Il portoghese al 61' serve senza guardare Duda con un filtrante. Lo slovacco vede e premia la corsa a destra di Gaich che supera Turk. Il Var, però annulla per fuorigioco.

La Sampdoria mostra tutti i suoi limiti sbagliando l'impostazione in più occasioni. Ilkhan prende il posto di Cuisance.

GAICH ANCORA IN FUORIGIOCO, ALTRO GOL ANNULLATO! Lasagna al 65' colpisce di testa su cross dalla sinistra, Turk ribatte e Gaich è pronto a ribadire in gol. Sul colpo di testa l'argentino è ancora in fuorigioco e il Var non perdona.

Mentre la Samp sembra sparire dal campo, l'Hellas ci prova ancora a testa bassa.

LAZOVIC ESCE, PERCHÈ? Non trova senso la sostituzione di Lazovic, il più pericoloso e talentuoso, al 68', per far entrare Depaoli.

Murru sostituisce Djuricic al 71'. La Samp guadagna qualche metro, il Verona fatica a velocizzare il gioco. Gaich sparacchia alto dal limite.

Al 78' Kallon sostituisce Braaf, l'Hellas tenta gli assalti finali. Murru sbatte su Depaoli lanciato a sinistra, Mariani lascia correre.

GAICH HA FAME MA IL GOL SE LO MANGIA. È l'82' quando un bel cross di Veloso mette la palla sulla testa di Gaich. L'argentino spedisce alto a due metri dalla porta.

Jesè sostituisce Gabbiadini

FARAONI FA 2-1

L'Hellas segna all'88'. Veloso batte un corner da destra, Dawidowicz inzucca, Faraoni è sulla traiettoria e sottoporta di fianco la mette dentro. Il Var stavolta conferma che la rete è valida.

Ci sono 7 minuti di recupero. i gialloblù si gettano in avanti, i blucerchiati non sembrano irresistibili. Con orgoglio, nonostante l'evidente pochezza tecnica e tattica, cercano di spazzare. Augello va in contropiede e viene fermato. Murillo è furbo a prendere un fallo da Dawidowicz.

Fioccano palloni alla "viva il parroco". Coppola viene ammonito e salterà la prossima.

3-1 DI ZANONI E GAME-OVER. In perfetto contropiede Jesè fugge a destra, arriva verso il fondo e serve alla perfezione Zanoli che lo segue a sinistra. Il gol è facile e chiude la gara.

Un Verona largamente insufficiente esce demolito dal Ferraris. Le porte per la B sono spalancate.