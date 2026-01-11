Un timido Verona perde con la Lazio. Autogol di Nelsson, proteste con Guida

Mediocre partita dell'Hellas che si sveglia solo nel finale, la Lazio ne approfitta

Andrea Spiazzi Direttore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 20:19)

Ennesima gara catenacciara del Verona in una brutta partita che perde per un autogol contro una Lazio con mezza squadra in vendita e senza Zaccagni. L'Hellas incolpa i tacchetti di Nelsson e protesta per un presunto rigore non dato da Guida e compagnia Var. Ma, quando per la centesima volta imposti partite solo per non perdere e chiedi agli attaccanti di decidere da campioni nelle rare occasioni in contropiede, non puoi recriminare molto. Se vuoi punti attacchi. Rischi, al limite, ma giochi, non lasci palla al 68 per cento del tempo agli altri.

Niente di tutto ciò in uno dei più classici Verona zanettiani, sai che novità. Al solito, poi, preso il gol i gialloblù hanno cercato di spingere, raccogliendo nulla. Un gigantesco Bella-Kotchap mette pezze a raffica mentre nel Camuzzoni galleggiano numerosi palloni calciati da Orban, Bernede, Mosquera e nella Lazio da Cancellieri e Noslin, due titolari forzati per Sarri, che invece fa bottino pieno grazie a una giocata di un suo cambio, Lazzari, acciaccato ma utilissimo nel finale.

Inizia forte la Lazio con Isaksen che al 5' beffa Valentini a sinistra e tira, lo stesso Valentini in recupero devia, Noslin arriva solo davanti alla porta e di testa spedisce alto. Bella-Kotchap tocca Taylor lanciato verso l'area e viene ammonito. Guida grazia Bernede poco dopo.

Il Verona concede il possesso palla ai biancocelesti che verticalizzano creando pericoli, con la difesa gialloblù in allerta. L'Hellas tenta a sua volta le giocate in verticale subito a cercare gli attaccanti in caso di recupero del pallone.

Guida ammonisce Cancellieri che dopo aver perso palla colpisce Orban al 18'. Il nigeriano è in fuorigioco quando nell'area piccola calcia a lato al 20' sbagliando clamorosamente.

Secondo centrale ammonito nell'Hellas al 25': Isaksen scappa, Valentini lo stende e prende il giallo. Rischia anche Frese con un pestone al danese.

Il ritmo cala, i gialloblù faticano a tenere il pallone oltre la metà campo con passaggi sbagliati, mentre la Lazio è imprecisa sulla trequarti.

Bella-Kotchap al 34' salva ancora in scivolata su un inserimento di Isaksen su lancio di Vecino che sorprende la difesa, ma non l'ottimo inglese, il migliore dei suoi.

Al 41' si vede Giovane che scappa a destra, mette in mazzo e dopo un rimpallo Bradaric prova un tiro a giro che Provedel respinge.

Romagnoli incorna alto dopo una sponda di Marusic e, dopo un recupero di Niasse su Cancellieri, il tempo si chiude sullo 0-0.

Parte meglio il Verona nella ripresa con le linee più alte. Frese guadagna un corner, poi Marusic ferma all'ultimo Giovane che stava per servire Orban in un 2 contro pericoloso. La Lazio va a rilento, Sarri ha gli uomini contati e sbuffa in panchina.

Noslin da fuori calcia sulla luna al 54'. Frese mette in mezzo un altro pallone, Provedel smanaccia male prima che debutti il nuovo attaccante serbo Ratkov al posto di Noslin. esce anche Pellegrini, dentro Lazzari.

Cancellieri spara sui tabelloni, tiraccio dell'altro ex gialloblù al 56'. Giovane parte ma si incaponisce in solitaria e viene fermato.

La Lazio spinge al 60', Isaksen calcia, Bella-Kotchap salva la porta, Cancellieri resta giù ma non c'è il minimo fallo di Bradaric. Il muro del Verona è duro da abbattere, ma i gialloblù sono improduttivi in avanti, con il gioco sempre impostato dagli avversari. Bernede spara alle stelle al 64'.

Il Verona prova a salire, Gila stende Frese sulla sinistra. Il pubblico spinge, vuole qualcosa in più. Orban calcia in Z.A.I.

Zanetti cambia l'attacco al 68': dentro Sarr e Mosquera per Giovane e Orban. Sarri risponde con Pedro e Rovella per Isaksen e Cataldi.

Niasse stende Pedro vicino al limite. Al 72' Marusic calcia, Montipò para bene il tiro piuttosto centrale ma insidioso.

Bella-Kotchap anticipa e parte verso l'area di Provedel, fa 60 metri ma calcia alto, poi chiede il cambio per crampi. Entra Nunez al 75'. Con lui Serdar al posto di Gagliardini.

ERRORACCIO DI BERNEDE. Il Verona va in contropiede, Gila scivola, Bernede ha la palla buona a sinistra ma calcia male sul fondo. Lo imita Cancellieri che manda ancora alto.

AUTOGOL DI NELSSON E 0-1. Al 79' la Lazio passa. Il Verona è in avanti, Cancellieri parte, punta l'uomo per poi servire Lazzari che verso il fondo crossa, Nelsson è sulla traiettoria, devia coi tacchetti la palla che si impenna beffando Montipò.

Dopo il vantaggio la Lazio si chiude. Pedro in ripartenza calcia a giro, Montipò para un tiro non irresistibile.

DUBBIO SU UN RIGORE NON DATO AL VERONA. Da corner nasce una mischia all'89', Valentini va sulla palla col destro, poi Provedel col pugno gli centra il piede. Il Var guarda e dice di proseguire.

Cinque di recupero, Belahyane entra per Taylor al 91'. Gila resta a terra dopo uno scontro con Mosquera, la Lazio mette palla fuori.

Cancellieri getta via un contropiede, c'è poi corner per l'Hellas al 95', sale anche Montipò ma di testa Mosquera manda alto. Finisce così. Si resta a 13 punti, giovedì c'è il recupero con un Bologna affamato di punti. Il Verona deve fare di più, molto di più.

VERONA-LAZIO 0-1

Rete: 79' Nelsson (AU)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (dal 75' Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (dall'86' Al-Musrati), Gagliardini (dal 75' Serdar), Bernede, Frese; Giovane (dal 67' Mosquera), Orban (dal 67' Sarr)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (dal 55' Lazzari); Vecino, Cataldi (dal 69' Rovella), Taylor (dal 90'+1' Belahyane); Isaksen (dal 69' Pedro), Noslin (dal 55' Ratkov), Cancellieri

A disposizione: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Hysaj, Provstgaard

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Vito Mastrodonato (Sez. AIA di Molfetta), Andrea Bianchini (Sez. AIA di Perugia)

NOTE. Ammoniti: 6' Bella-Kotchap, 18' Cancellieri, 25' Valentini. Spettatori: 22.029