Un Verona cuore e gambe scappa due volte, la Juve lo riprende. 2-2 al Bentegodi

Hellas due volte rimontato dopo un super gol di Folorunsho e il 2-1 di Noslin. Bella gara dei gialloblù

Redazione Hellas1903 17 febbraio 2024 (modifica il 17 febbraio 2024 | 21:02)

È un Verona determinato e con grande organizzazione in campo quello che inchioda la Juventus sul 2-2 al Bentegodi. Due volte in vantaggio con i gol di Folorunsho (spettacolare) e Noslin, due volte raggiunto con un rigore di Vlahovic (braccio di Tchatchoua) e la rete di Rabiot, l'Hellas paga solo la leggerezza e la poca esperienza di alcuni sulle due rimonte, arrivate troppo presto, e su alcune impostazioni fallite in contropiede. Per il resto fa una partita sempre a linee alte, con Dawidowicz strepitoso in difesa e Montipò decisivo nel finale. Tutti, i reduci dal mercato e i nuovi, danno il loro contributo per strappare un punto in una gara tra le più difficili. Questo Verona, così giocando, può salvarsi, nonostante la strada sia lunga, dura e lastricata di ostacoli e si sia persa qualità a gennaio.

FORMAZIONI

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Duda, Suslov, Dani Silva, Folorunsho, Lazovic, Noslin

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Centonze, Vinagre, Charlys, Coppola, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

JUVENTUS: Szczęsny, Danilo, Gatti, Rugani, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Yildiz

A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Chiesa, Alex Sandro, Milik, Iling-Junior, Miretti, Weah, Alcaraz, Djaló, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende,

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA Brindisi)

PRIMO TEMPO, OTTIMO VERONA

Ritmi subito alti con le squadre che si fronteggiano cercando la profondità. Suslov scappa ma sbaglia l'appoggio, la Juventus riparte e dopo un rimpallo libera Yildiz in area sul quale è provvidenziale Dawidowicz al 7'. Lazovic prende un corner, i gialloblù stanno in campo con linee molto alte e grande pressing.

FOLORUNSHO!! 1-0

Spettacolare il gol del vantaggio dell'Hellas al minuto 11. Da corner la palla arriva arriva al limite dell'area dove Folorunsho si coordina e al volo di sinistro piazza una bomba che si infila all'incrocio alla destra di Szczęsny. Parabola imprendibile e ovazione del Bentegodi. Poco dopo Noslin parte in contropiede a sinistra ma entrato in area calcia debolmente di piatto tra le braccia del portiere. La Juve risponde, Cabal salva in corner un tiro di Cambiaso. Lo stesso ci prova al 18' da destra col mancino sul primo palo: palla a lato.

McKennie si invola al 25' e riesce a mettere in mezzo tra due gialloblù ma i compagni non lo seguono. Il Verona ha meno spinta.

RIGORE PER LA JUVE E PAREGGIO DI VLAHOVIC

La Juve pareggia al 28'. Su un tiro di Kostic il braccio largo di Tchatchoua devia la traiettoria, Di Bello fischia il rigore dopo che sulla prosecuzione un bianconero sbaglia il gol davanti alla porta. Vlahovic tira con potenza e precisione alla sinistra di Montipò ed è 1 a 1.

I bianconeri provano a spingere sull'onda del pareggio, il Verona risponde e Suslov sfiora il palo su punizione al 33'.

Il paradosso del Verona, che sta benissimo in campo, è che, giocando con linee alte, rischia il contropiede. Baroni protesta vivacemente con Di Bello per una gomitata di Gatti a Folorunsho, che resta a terra. La gara riprende, Suslov e Duda calciano troppo debolmente dal limite, ma l'Hellas è pienamente in partita.

Dawidowicz è una roccia, recupera, non perde un duello e aiuta i compagni di reparto.

Nel recupero il Verona rischia in contropiede, Vlahovic è fermato in corner.

SECONDO TEMPO, DI NUOVO VANTAGGIO E PAREGGIO, POI IL VERONA TIENE NON RINUNCIANDO AD ATTACCARE

Niente cambi e Verona subito in avanti, da corner svetta Magnani che scheggia la traversa, col guantone di Szczęsny che controlla.

Noslin al 6' ci prova da fuori, coi pugni Szczęsny respinge.

NOSLIN!! 2-1

Il Verona torna in vantaggio dopo un'azione ficcante che stende la difesa bianconera. All'8' Suslov viene atterrato in area, c'è vantaggio e la palla giunge a Noslin che va verso Szczęsny e, defilato a destra, lo trafigge con un rasoterra. Il Bentegodi esplode.

2-2 DI RABIOT. Per i gialloblù nemmeno il tempo di esultare che Rabiot al 10' pareggia. Un grave errore di Cabal consente a Locatelli di prendere palla e crossare dalla destra, il francese si trova troppo solo in area, controlla e mette nell'angolino.

Allegri manda dentro Chiesa per Kostic e Alex Sandro per Gatti. Allebgri passa al 4-3-1-2. Cambiaso spara in curva, la Juve vuole vincere, l'Hellas cerca di contenere gli attacchi. Lazovic avanza e calcia da fuori al 20', Szczęsny mette in corner.

Al 21' Baroni toglie Noslin per Swiderski, poi nella Juve entra Alvarez ed esce Yildiz.

Il Verona pare impaurito dalle avanzate peraltro imprecise della Juve e spazza fuori campo in un paio di palloni.

Vinagre e Belahyane sostituiscono Tchatchoua e Folorunsho al 29'. Dani Silva sbaglia un filtrante in contropiede, la gara è spezzettata da falli, la Juve non molla la presa, i gialloblù rispondono al meglio. Vlahovic sbaglia a sua volta un assist al 32'. Le imprecisioni in avanti sono di entrambe.

Suslov viene steso sulla trequarti a destra al 35', ma la punizione è battuta male. Milik e Weah sono le ultime carte che si gioca Allegri. Escono Vlahovic e Cambiaso.

Chiesa si gira in area e calcia, la palla va altissima, il Verona rischia al 38'.

Gli ultimi cambi di Baroni al 40': entrano Henry e Coppola, escono Tchatchoua e Dani Silva. Belahyane spreca cercando un tiro centrale invece di servire un compagno. L'Hellas sbaglia i palloni in avanti, la Juve può ripartire. Ci sono sei minuti di recupero.

MONTIPO' SALVA TUTTO. Chiesa al 92' scambia con un compagno e davanti a Montipò calcia sul primo palo, col piede il portiere salva il risultato.

Il finale è concitato, ma il 2-2 resta. Un'altra prova che dà fiducia, un altro punto strappato con gambe e cuore dal Verona.

