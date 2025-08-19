hellas1903 news Valentini ko, il rischio di un lungo stop

Valentini ko, il rischio di un lungo stop

Nelle prossime ore gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio riportato a Cerignola
Redazione Hellas1903

Nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Nicolas Valentini.

Il difensore del Verona, uscito dopo pochi minuti della gara con il Cerignola a causa di un infortunio muscolare, rischia un lungo stop.

Valentini ha lasciato dolorante dal campo, con una smorfia eloquente.

Gli esami fissati chiariranno l'entità del problema e i tempi di recupero per il giocatore argentino.

 

 

