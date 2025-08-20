Valentini out, torna a metà ottobre

Nicolas Valentini si è sottoposto i controlli strumentali dopo l'infortunio riportato con il Cerignola.
Lesione muscolare per il difensore, salterà le prime giornate di campionato
Questa la nota pubblicata dal Verona: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Nicolas Valentini, durante il match giocato contro l'Audace Cerignola - 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 - ha subito una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".
Il pieno recupero di Valentini, data l'entità del problema, è previsto intorno alla metà di ottobre.
