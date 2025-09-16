hellas1903 news Valentini, rientro più vicino

Valentini, rientro più vicino

Il difensore sta recuperando e potrebbe essere convocato per la partita con la Juve
Il rientro di Nicolas Valentini si avvicina.

Il difensore argentino, fermato da una lesione muscolare riportata nella gara di Coppa Italia con il Cerignola, sta recuperando a ritmo sostenuto.

Valentini potrebbe essere convocato per la partita con la Juventus, per dopo tornare a disposizione, perlomeno per uno spezzone dell'incontro, nella successiva trasferta con la Roma, all'Olimpico, domenica 28 settembre, a 40 giorni di distanza dall'infortunio.

