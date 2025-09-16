Il rientro di Nicolas Valentini si avvicina.
Valentini, rientro più vicino
Il difensore sta recuperando e potrebbe essere convocato per la partita con la Juve
Il difensore argentino, fermato da una lesione muscolare riportata nella gara di Coppa Italia con il Cerignola, sta recuperando a ritmo sostenuto.
Valentini potrebbe essere convocato per la partita con la Juventus, per dopo tornare a disposizione, perlomeno per uno spezzone dell'incontro, nella successiva trasferta con la Roma, all'Olimpico, domenica 28 settembre, a 40 giorni di distanza dall'infortunio.
