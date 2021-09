Veloso accelera: rientro più vicino

Il regista è in recupero, possibile la panchina già domenica al Bentegodi

Potrebbe essere a disposizione, perlomeno per iniziare dalla panchina, già dalla partita con lo Spezia.

Miguel Veloso accelera, il recupero dall'infortunio muscolare che l'ha fermato in queste settimane è quasi completo.

Serve prudenza per riavere al meglio il giocatore portoghese, ma le indicazioni sono favorevoli: domenica, se non altro, Veloso potrebbe tornare in gruppo