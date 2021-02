Veloso: “Riproviamo a battere la Juve, facciamo gioire i nostri tifosi”

Il capitano gialloblù: "Dispiace che non possano esserci, ma li sentiamo vicini"

Redazione Hellas1903

“Il primo ricordo della vittoria dell'anno scorso? La gioia dei nostri tifosi. Dispiace tanto che non possano esserci. Il mondo è cambiato a causa di quello che è avvenuto. Sono lontani, ma li sentiamo vicini. È un motivo in più per noi per cercare di dare loro una grande soddisfazione”.

Queste le parole di Miguel Veloso, a proposito della partita del Verona con la Juventus, in programma al Bentegodi sabato prossimo, in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola.

Veloso ha appena ripreso a giocare dopo 40 giorni fuori per infortunio. Potrebbe essere titolare per la gara con i bianconeri: "Riproviamoci", dice il capitano gialloblù in vista della sfida alla squadra di Andrea Pirlo.