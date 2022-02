Veloso: “Siamo partiti da zero per arrivare fin qua: non fermiamoci”

Il capitano gialloblù: "Grazie a tutti, proseguiamo con determinazione e voglia di vincere"

Il capitano dell'Hellas ha scritto: "Io non do niente per scontato, siamo partiti da zero con tutti i pronostici a sfavore e solo grazie alla cultura del lavoro, all’impegno e alla dedizione siamo riusciti a crescere, migliorare e fare la storia di questo Club. Grazie alla vittoria di ieri abbiamo raggiunto “quota 40” punti. Noi 5 della foto, più Gunter, siamo insieme dal primo anno ma un grazie va anche a tutti i nostri compagni, allo staff medico, allo staff tecnico, alla dirigenza, ai magazzinieri e a tutte le persone che lavorano per la Società. Persone serie, professionisti e uomini di valore che in questi anni ci hanno aiutato e permesso di creare qualcosa di davvero speciale. Adesso non fermiamoci e affrontiamo tutte le partite rimaste con la stessa determinazione e voglia di vincere mostrata fino ad ora!"