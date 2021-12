Venezia, Busio: “Un’emozione il derby col Verona, sarà una grande partita”

Il centrocampista: "Loro sono forti, per noi la spinta dei tifosi in uno stadio pieno"

Intervistato dal "Corriere del Veneto", ha detto: "La cosa bella è che torni questo derby in serie A. Sarà emozionante giocarlo al Penzo, in uno stadio pieno. La nostra gente ci può dare una grande spinta. Il Verona è una squadra forte e solida, ha dimostrato di poter battere grandi squadre come Roma, Lazio e Juve. Noi veniamo da due sconfitte, ci serve una vittoria per rilanciarci. Sappiamo che sarà una partita molto fisica e che in campo ci saranno giocatori che possono fare la differenza con una sola giocata".