Verdi, col Torino è sfida dell’ex

Il fantasista dell'Hellas è in prestito dal club granata, con cui non ha brillato. Col Verona ha segnato 5 gol

Simone Verdi sfida il Torino: per il fantasista del Verona è la sfida dell'ex.

Al club granata, peraltro, Verdi è legato, essendo in prestito all'Hellas con obbligo di riscatto (che si concretizzerebbe con la salvezza dei gialloblù), da un contratto in scadenza il 30 giugno 2024.

Col Torino, che l0 ingaggiò dal Napoli nel 2019 per 23 milioni, Verdi non ha mai spiccato.

Girato a gennaio 2022 in prestito alla Salernitana, con cui ha conquistato una sorprendente permanenza in Serie A, Verdi è passato in estate al Verona, dopo essersi allenato fuori dal gruppo diretto da Ivan Juric.