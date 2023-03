Verdi dopo Verona-Monza: “Punto importante, dobbiamo farne contro tutti”

Questo è un punto importante, anche visto il valore dell'avversario che gioca bene a calcio e mette in difficoltà tutti. Peccato, perché eravamo riusciti ad andare in vantaggio. Ma è più un punto guadagnato che due persi".

Affinità con la Salernitana dello scorso anno? L'affinità è che siamo lì, costretti a rincorrere e cercando di fare punti contro tutti per poterci salvare. L'anno scorso eravamo con molti più punti di distanza rispetto al Cagliari, qui invece siamo più vicini. Il gruppo ha voglia di salvarsi, dobbiamo fare più punti possibili per cercare di raggiungere lo Spezia. Molti compagni chiedono a me e Djuric dell'impresa con la Salernitana, ma quest'anno servono molti più punti per la salvezza quindi dobbiamo continuare a lavorare. Ora ci aspetta la Samp, poi la sosta per ricaricare energie fisiche e mentali perché abbiamo speso tanto".