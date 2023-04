Verdi è super: gol e fantasia, il “Cuore Gialloblù” col Bologna è lui

L'attaccante gialloblù conquista così la terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute, sempre in gare casalinghe, contro Milan e Monza. Il classe 1992, oltre alla doppietta con cui ha deciso il match - salendo a quota quattro gol in questa Serie A - ha effettuato quattro tiri in porta, completando anche cinque dribbling, pari al 71% di quelli tentati. Migliore dei gialloblù anche per cross tentati (4) e passaggi completati (20).