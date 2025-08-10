Il Verona delle seconde linee e di quelli che hanno giocato meno col St. Pauli supera a Peschiera per 1-0 i ragazzi della Jufa, selezione di calciatori che giocano nel campionato universitario in Giappone che ieri ha pareggiato 1-1 al Manuzzi col Cesena.
Verona, 1-0 con lo Jufa, torna Harroui, segna Mosquera
La buona notizia è il ritorno in campo di Abdou Harroui dopo il grave infortunio patito lo scorso dicembre durante Parma-Verona. Il marocchino gioca un tempo muovendo le prime corse in partita con disinvoltura e continuando la preparazione per tornare titolare.
Sotto i 35 gradi, a Peschiera i giapponesi sono bravi nel girare palla e arrivano dalle parti di Perilli. Nell'Hellas un buon Kastanos che rifinisce in avanti per Ajayi. Lo fa anche con Bradaric che davanti al portiere stoppa male. I ritmi sono lenti, la partita è equilibrata ma povera di occasioni. Al 43' Fallou, diciannovenne esterno destro, serve bene Ajayi che da ottima posizione spara alto.
Si rivede anche Mosquera, che entra nella ripresa e si fa vedere al 64' con un tiro dal limite messo in angolo dal portiere Diouf. Dal corner stacco di Kurti che sfiora il palo. All'80' Lambourde lanciato bene da Kastanos dalla destra arriva in area ma calcia addosso al portiere.
All'87' è Mosquera a segnare. Da un lancio dalle retrovie il colombiano scappa a sinistra, supera di potenza un avversario e insacca col sinistro nell'angolo opposto.
HELLAS VERONA-JUFA 1-0
Rete: 87' Mosquera
HELLAS VERONA: Perilli, Oyegoke (dal 59' Mitrovic), Yellu (dal 67' Szimionas), Niasse (dal 59' Charlys), Fallou, Slotsager, Kastanos, Harroui (dal 46' Lambourde), Kurti, Bradaric (dal 59' De Battisti), Ajayi (dal 59' Mosquera)
A disposizione: Toniolo, Magro, Vermesan, Popovic, Tagne, Feola
Allenatore: Paolo Zanetti
JUFA: Diouf, Hosoi, Yakushida, Ueki, Mochiyama (dal 77' Tsunoda), Yamaichi, Tanaka, Tsuneto, Muto, Shibuya, Fujieda
A disposizione: Yamada, Sato, Yoshimura, Shimano, Matsunaga, Hidano, Shinoda, Hayashi, Ikegaya, Sakai, Homma
Allenatore: Hirokazu Kawazu
Arbitro: Federico Bruschi (Sez. AIA di Fermo)
Assistenti: Matteo Soverini (Sez. AIA di Bologna) e Federico Bonioni (Sez. AIA di Reggio Emilia)
