Verona, 1-0 con lo Jufa, torna Harroui, segna Mosquera

Il Verona delle seconde linee e di quelli che hanno giocato meno col St. Pauli supera a Peschiera per 1-0 i ragazzi della Jufa, selezione di calciatori che giocano nel campionato universitario in Giappone che ieri ha pareggiato 1-1 al Manuzzi col Cesena.

La buona notizia è il ritorno in campo di Abdou Harroui dopo il grave infortunio patito lo scorso dicembre durante Parma-Verona. Il marocchino gioca un tempo muovendo le prime corse in partita con disinvoltura e continuando la preparazione per tornare titolare.

Sotto i 35 gradi, a Peschiera i giapponesi sono bravi nel girare palla e arrivano dalle parti di Perilli. Nell'Hellas un buon Kastanos che rifinisce in avanti per Ajayi. Lo fa anche con Bradaric che davanti al portiere stoppa male. I ritmi sono lenti, la partita è equilibrata ma povera di occasioni. Al 43' Fallou, diciannovenne esterno destro, serve bene Ajayi che da ottima posizione spara alto.