Il Verona ha raccolto 18 punti in 30 giornate.
hellas1903 news Verona, 18 punti in 30 partite, mai così male in Serie A
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Verona, 18 punti in 30 partite, mai così male in Serie A
L'Hellas 2025-2026 è il peggiore di sempre nel massimo campionato
Nella sua storia, l'Hellas non ha mai fatto così male in Serie A.
Questo per quanto riguarda i soli campionati con 3 punti per vittoria. Ossia, per il Verona, dal 1996-97.
Di seguito, l'elenco delle stagioni considerate.
1996-97 26 (17°, retrocesso)
1999-2000 37 (9°)
2000-2001 28 (14°)
2001-2002 36 (15°, retrocesso)
2013-2014 40 (10°)
2014-2015 33 8 (13°)
2015-2016 19 (20°, retrocesso)
2017-2018 22 (19°, retrocesso)
2019-2020 42 (9°)
2020-2021 41 (10°)
2021-2022 42 (9°)
2022-2023 23 (17°)
2023-2024 27 (13°)
2024-2025 30 (14°)
2025-2026 18
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