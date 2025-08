Verona, 2-2 col Sudtirol. A segno Giovane e Frese

Primo test impegnativo di stagione per l'Hellas contro il Sudtirol di Castori. Nell'amichevole, la quarta per la squadra di Zanetti, al Druso finisce 2-2 dopo una gara nella quale è sempre il Verona a rincorrere e riacciuffare l'avversario. Giovane e Frese, con due bei gol, sistemano i conti di una partita dove i gialloblù non brillano granché, specialmente in freschezza atletica. Al Druso sono in 500 i tifosi al seguito.