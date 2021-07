Verona, 3 a 2 al Modena. Cancellieri è la nota lieta (e ormai una certezza)

L'Hellas convince a metà e rischia il pari nel finale

Andrea Spiazzi

Il Verona in maglia verde (che molto fa discutere) supera seppur solo di una rete il Modena vincendo per 3-2 sul torrido campo dello Sporting Center. Una gara che si è sbloccata in positivo per l'Hellas dopo che i primi 45 minuti si erano chiusi sull'1-1 ma che nel finale ha messo a dura prova i ragazzi di Di Francesco.

Dei primi 45 minuti si fa giusto tempo a vedere il bel gol su punizione di Lazovic che beffa il portiere sul suo palo al 5'. Poco dopo le riprese sulla pagina Facebook del Verona iniziano ad andare a scatti, fino a bloccarsi per decine di secondi. Un disservizio notevole, per tifosi e addetti ai lavori, impossibilitati a vedere l'amichevole anche perché a porte chiuse "per motivi logistici e organizzativi legati al rispetto delle normative vigenti".

Al 32' Hongla è costretto ad abbandonare il campo (e la sua assenza si sentirà), entra Barak che debutta in gialloblù nella nuova stagione. Le immagini riprendono senza interruzioni dal 35'. In tempo per vedere l'incornata di Minesso che fa l'1-1: Nel finale di tempo Kalinic di testa e Cancellieri in inserimento vanno vicini al gol. Per il resto l'Hellas è piuttosto lento nella manovra con la sola catena di sinistra a creare guizzi interessanti.

Nella ripresa entrano Berardi, Lovato, Magnani e Dawidowicz per Pandur, Casale, Gunter e Ceccherini. Il Verona si getta in avanti e passa in vantaggio dopo sei minuti grazie ad un'autorete di Silvestri. Poi lo show di Cancellieri che si fa tutta la metà campo avversaria in esterna, sul fondo si accentra e trafigge Gagno all'incrocio sul secondo palo. Un super gol e la prova che questo ragazzo merita la serie A.

Stepinski prende il posto di Kalinic (sempre a rilento), Bessa di Veloso, Ragusa di Lazovic. La gara rallenta, a metà ripresa (come nel primo tempo) c'è la pausa rinfrescante. Il Modena sfiora la rete con Costantino che non arriva sulla sfera di testa per un soffio al 72'. Gli ospiti prendono campo e si meritano il secondo gol che arriva da corner con Scarsella che incorna beffando la difesa gialloblù, ancor incerta nell'occasione. Il Verona fatica nel finale (3-3 in fuorigioco del Modena), nel quale entra il giovane Turra per Zaccagni, ma chiude sul 3-2.