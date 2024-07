Verona, 4 gol alla Top 22 dilettanti nella prima amichevole a Folgaria

Con 4 gol alla Top 22 dilettanti il Verona ha iniziato la stagione nella prima delle amichevoli previste a Folgaria. Subito in campo i nuovi Mosquera, Harroui e Frese, l'Hellas di Zanetti si è mosso con disinvoltura. Il nuovo allenatore ha ruotato i ragazzi a sua disposizione con una formazione per tempo.

Ad aprire le marcature Magnani al 15' da corner dopo che il portiere gli aveva respinto un'incornata. Mosquera ha raddoppiato al 30' rubando palla a un difensore e insaccando in rete. Ajayi, aggregato dalla Primavera, ha messo il terzo gol in diagonale, lesto ad approfittare di un altro errore difensivo. Infine in rete Bragantini, rientrato dal Mantova, che al 78' dopo un inserimento in verticale ha superato il portiere con uno scavetto.