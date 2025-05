Il Verona verserà circa 5 milioni di euro per i riscatti obbligatori di tre giocatori arrivati in prestito. Si tratta di Antoine Bernede e Cheikh Niasse, per i quali l'Hellas verserà 2 milioni per ognuno rispettivamente a Losanna e Young Boys, e di Grigoris Kastanos. Per quest'ultimo alla Salernitana andrà 1 milione di euro.