Verona, la salvezza vale 55 milioni. Crollo con la B: -22%

Pur con il "paracadute", retrocedendo l'Hellas sarebbe sceso a 43 milioni. Incassi in picchiata senza promozione immediata

L'Hellas, salvandosi, ha anche messo al sicuro le entrate garantite per la Serie A.

Come riporta il "Corriere di Verona", il totale dei ricavi oscilla tra i 54 e i 55 milioni, considerando tutte le voci, a cominciare da quella relativa ai diritti tv, pari a 36 milioni.

In Serie B, considerando la copertura data dal "paracadute" (25 milioni), il crollo è netto già al primo anno: 43 milioni , l'ammontare degli introiti, con un segno meno del 22%.

In caso di mancata promozione immediata e di un'altra stagione in B, il cedimento sarebbe poi una voragine, con entrate massime previste di 18 milioni e il -58% rispetto agli incassi in A.