Verona, 6-0 alla Virtus. Doppietta di Giovane, debuttano Nunez e Yellu

Il Verona va in scioltezza anche nella terza amichevole pre stagione. Stavolta è la Virtus a soccombere per 4-0 sul campo di Folgaria, invaso dai tifosi dell'Hellas. Ghilardi non è nemmeno in panchina e sta facendo la valigia per Roma. Debutta Unai Nunez. Non c'è anche Serdar, che ha preso un'ammaccatura in allenamento.