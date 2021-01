Verona a Bologna: Favilli no, Lazovic sì

Andrea Favilli non sarà a disposizione nel Verona che giocherà sabato con il Bologna, mentre Darko Lazovic sì.

Queste le ultime indicazioni sui gialloblù alle prese con gli infortuni. Favilli non si è ancora ripreso appieno dal problema muscolare che l’ha fermato il 12 dicembre, a Roma con la Lazio.

Lo staff dell’Hellas lavora con l’attaccante per rivederlo in campo entro la fine di gennaio.

Lazovic, invece, out a Torino e con il Crotone per un risentimento al soleo, ha ricominciato ad allenarsi e quindi potrà esserci per l’impegno in anticipo allo stadio Dall’Ara.