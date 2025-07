Verona a Folgaria, giorno di pausa per i gialloblù. Valentini in arrivo

Domani la ripresa degli allenamenti. Il difensore è atteso in ritiro

Giorno di pausa per il Verona a Folgaria.

Intanto, già in serata è atteso l'arrivo in ritiro di Nicolas Valentini, dopo la chiusura dell'accordo con la Fiorentina per il nuovo prestito (con diritto di riscatto) del difensore argentino.