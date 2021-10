Verona, a Udine il tabù si chiama gol. Probabile formazione: out Casale, c’è Magnani

Hellas senza vittorie e senza gol nelle tre gare disputate alla Dacia Arena

La sfida di domani potrebbe rivelarsi ostica per i gialloblù. Le statistiche, infatti, rivelano un dato poco favorevole: dalla stagione 2015-2016, il Verona non solo non ha vinto nei quattro duelli della "Dacia Arena", ma non ha mai fatto gol tra le mura dello stadio friulano: 2-0, 4-0, 0-0 e 2-0 i risultati finali delle partite.