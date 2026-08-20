La campagna 2026-2027 tocca il vertice di sempre per il club gialloblù
Italo Zanzi, conferenza stampa del 27 luglio 2026
Veronesi Tuti Quanti è ufficialmente la campagna abbonamenti di Serie B con il maggior numero di sottoscrizioni nella storia dell'Hellas Verona. È stato infatti superato il precedente record di 11.564 abbonati, stabilito nella stagione 2012/13.
E non è ancora finita: i tifosi gialloblù possono infatti continuare a sottoscrivere il proprio abbonamento e assicurarsi un posto allo stadio per vivere da vicino la stagione 2026/27 e sostenere il Verona.
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fonte: hellasverona.it
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