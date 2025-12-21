Il Verona prepara la partita con il Milan, in programma domenica a San Siro.
hellas1903 news Verona, Akpa Akpro prova a tornare con il Milan
Il giocatore francese vicino al rientro, potrebbe sostituire Belghali sulla fascia destra
Tra i gialloblù, tenta il recupero Jean-Daniel Akpa-Akpro, out dalla gara con il Parma a causa di una botta alla caviglia.
Il giocatore francese ha poi saltato gli impegni con Genoa, Atalanta e Fiorentina.
Il suo rientro è vicino e potrebbe esserci già per il prossimo turno. Se fosse disponibile, Akpa Akpro sarebbe un'opzione concreta anche per sostituire sulla destra Rafik Belghali, assente perché in Coppa d'Africa con l'Algeria.
