Verona, Akpa Akpro prova a tornare con il Milan

Il giocatore francese ha poi saltato gli impegni con Genoa , Atalanta e Fiorentina .

Il suo rientro è vicino e potrebbe esserci già per il prossimo turno. Se fosse disponibile, Akpa Akpro sarebbe un'opzione concreta anche per sostituire sulla destra Rafik Belghali, assente perché in Coppa d'Africa con l'Algeria.