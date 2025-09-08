hellas1903 news Verona al Bentegodi, il ritorno dopo quattro mesi

gazzanet

Verona al Bentegodi, il ritorno dopo quattro mesi

Verona al Bentegodi, il ritorno dopo quattro mesi - immagine 1
I gialloblù tornano nel proprio stadio dopo una lunga assenza forzata
Redazione Hellas1903

Il Verona torna al Bentegodi dopo quattro mesi di assenza.

I lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dello stadio hanno obbligato i gialloblù a giocare fuori casa le prime partite della stagione, in Coppa Italia con il Cerignola e in campionato con Udinese e Lazio.

L'ultima gara interna disputata dall'Hellas è stata quella con il Como, il 18 maggio scorso, incontro che si chiuse sull'1-1.

Lunedì prossimo, l'impegno con la Cremonese.

 

Leggi anche
Verona, settembre caldo: quattro partite in due settimane
Mercato, Niasse verso l’Al-Shabab

© RIPRODUZIONE RISERVATA