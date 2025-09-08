Il Verona torna al Bentegodi dopo quattro mesi di assenza.
Verona al Bentegodi, il ritorno dopo quattro mesi
I gialloblù tornano nel proprio stadio dopo una lunga assenza forzata
I lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione dello stadio hanno obbligato i gialloblù a giocare fuori casa le prime partite della stagione, in Coppa Italia con il Cerignola e in campionato con Udinese e Lazio.
L'ultima gara interna disputata dall'Hellas è stata quella con il Como, il 18 maggio scorso, incontro che si chiuse sull'1-1.
Lunedì prossimo, l'impegno con la Cremonese.
